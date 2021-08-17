Минчанин обвиняется в незаконном обороте особо опасных психотропных веществ

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17 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте особо опасных психотропных веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Могилевской области.Уголовное дело возбуждено в отношении 25-летнего столичного жителя, которому инкриминированы незаконные с целью сбыта изготовление, приобретение, хранение и перевозка особо опасных психотропных веществ в составе организованной группы в крупном размере.Согласно материалам дела, минчанин трудоустроился в интернет-магазин, занимавшийся незаконным оборотом психоактивных субстанций. Свою карьеру начал с должности закладчика. С октября 2020 года он хранил при себе, дома, в транспортных средствах и тайниках на территории Беларуси особо опасные психотропные вещества. Подготавливал их к потреблению, взвешивал, фасовал, упаковывал, делал закладки, передавал сведения о местах их нахождения.Впоследствии мужчина стал создавать запрещенные к обороту вещества самостоятельно. Для этого арендовал дом в Минском районе и приобрел необходимый инвентарь. После прочтения соответствующих инструкций изготовил пара-метилэфедрон массой не менее 14,119 гр.Обвиняемого 20 января 2021 года задержали сотрудники органов внутренних дел на территории Могилева, после того как тот с целью сбыта приобрел в тайнике вблизи одной из деревень Чаусского района не менее 1556 таблеток массой 429,927 гр и не менее 97 фрагментов таблеток массой 28,178 гр, которые содержали в своем составе МДМА. При обыске у минчанина обнаружены и изъяты субстанция с пара-метилэфедроном и альфа-PVP в составе.После изучения материалов дела в Могилевской транспортной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.4 ст.328 УК. Избранную ранее меру пресечения (заключение под стражу) прокурор оставил прежней.Санкцией ч.4 ст.328 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом или без штрафа.-0-