Минчанин обвиняется в поджоге офиса

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина поджег дверь офиса в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Фрунзенским (г.Минска) районным отделом СК расследуется уголовное дело по ч.2 ст.218 (умышленное уничтожение либо повреждение имущества) УК. По данным следствия, 1 июля около 13.20 мужчина пришел в офис на ул.Бельского, поджег входную дверь и скрылся. В результате огнем повреждено и уничтожено имущество организации, которая располагается в данном помещении.

Через несколько часов подозреваемого задержали милиционеры. "Им оказался 30-летний неработающий и ранее неоднократно судимый мужчина. Он был нетрезв. На допросе пояснил, что у него был конфликт с директором организации. Поэтому решил поджечь входную дверь. Мужчине предъявлено обвинение. Он находится под стражей", - рассказала Екатерина Гарлинская.

Следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, допрошены сотрудники организации и прилегающих офисов. Назначены экспертизы, производство которых поручено специалистам ГКСЭ. Изучаются записи камер видеонаблюдения. Принимаются необходимые меры для установления всех обстоятельств произошедшего. Обвиняемый вину признал и раскаялся.-0-