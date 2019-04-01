Минчанин обвиняется в присвоении более Br4 тыс. под предлогом изготовления мебели

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о мошенничестве, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"По данным следствия, 33-летний мужчина в январе текущего года, представляясь директором ТЧУП "Майбург", под предлогом изготовления мебели завладел деньгами трех граждан на общую сумму более Br4 тыс. При этом он не имел возможности и не собирался исполнять принятые на себя обязательства. Фирма находится на стадии ликвидации еще с 2016 года. Кроме того, мужчина ранее уже был судим за совершение аналогичных мошеннических действий", - проинформировали в СК. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.209 УК (мошенничество). Он заключен под стражу.

У следователей имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности мужчины может быть больше. Пострадавшие от его действий могут сообщить об этом по телефонам 8 (029) 753-27-16, 8 (017) 389-56-62 и 8 (017) 389-55-55.-0-