Минчанин обвиняется в смертельном ДТП с двумя фурами и эвакуатором на М1

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование смертельного ДТП в Столбцовском районе с участием трех авто. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Ночью 30 ноября 2018 года 26-летний житель Минска управлял грузовым автомобилем Scania и двигался по автодороге М1 в направлении Бреста со скоростью около 88 км/ч. Вблизи деревни Перетоки Столбцовского района водитель допустил столкновение сначала со стоявшим на правой обочине и частично на его полосе движения автопоездом DAF, а затем - с эвакуатором Iveco. По мнению правоохранителей, водитель большегруза имел реальную возможность заблаговременно наблюдать складывающуюся впереди по ходу движения дорожную обстановку.

Фото УСК по Минской области

В результате ДТП 39-летний водитель эвакуатора, который находился возле своего автомобиля и устранял технические неполадки, скончался на месте от полученных травм. Жителю Минска предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

"Расследованием установлено, что на момент ДТП водитель Scania был уставшим из-за длительного нахождения за рулем и отсутствия должного отдыха. В результате следственного эксперимента установлено, что стоящий с включенными аварийными огнями DAF был виден водителю на значительном расстоянии. Это позволяло избежать данного происшествия как применением торможения, так и смещением в левую полосу. Если бы он не уснул во время движения, то имел бы возможность предотвратить столкновения", - рассказала Татьяна Белоног.

В связи с тем, что водитель-экспедитор общества с ограниченной ответственностью поставил себя и других участников дорожного движения в опасное состояние, следствием инициировалось проведение проверки на предприятии. "Ее результаты указывают на систематическое несоблюдение водителями организации режима труда и отдыха в части превышения продолжительности рабочей смены и общего рабочего времени, - отметила Татьяна Белоног. - Для устранения причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, руководству общества направлено представление. В документе требуется принять комплекс организационно-практических мер, направленных на неукоснительное соблюдение требований транспортной дисциплины всеми работниками, закрепленными за служебным автотранспортом".-0-