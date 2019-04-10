Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
10 апреля 2019, Ср
+7°C
Малооблачно EUR 2.3984
USD 2.1278
RUB 3.2865
Главное
Александр Лукашенко во время рабочей поездки Лукашенко потребовал повысить дисциплину в сельском хозяйстве и больше рассчитывать на собственные силы
Президент
Румас вручил госнаграды более 190 представителям различных сфер
Общество
Минэнерго: формирование атомной отрасли выводит страну на новый виток развития
Общество
РЕПОРТАЖ: Точные технологии в сельском хозяйстве, роботы и 5G - какие разработки представлены на "ТИБО-2019"
Технологии
Весенний бум в "Софатэкс" – комплект чехлов для мягкой мебели с невероятной скидкой!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Для гостей II Европейских игр закупят 75 автобусов туристического класса
13:49 Экономика
В Минске пропала 14-летняя школьница
13:43 Происшествия
Минчанин обвиняется в смертельном ДТП с двумя фурами и эвакуатором на М1
13:38 Происшествия
Белорусский рубль на торгах 10 апреля укрепился к трем основным валютам
13:30 Экономика
Представитель Беларуси участвует в российском эксперименте по подготовке к высадке людей на Луну
13:23 Технологии
Браконьер в Вилейском районе заколол кабана пикой
13:21 Происшествия
Более 400 молодых специалистов будут работать на БелАЭС к концу года
13:20 Общество
Беларусь и Липецкая область заключат соглашение о сотрудничестве
13:13 Экономика
Суд в Минске приговорил таджикского студента к 12 годам колонии за психотропы
13:12 Происшествия
Волонтеры помогут болельщикам II Европейских игр и туристам ориентироваться в Минске
13:11 Регионы
Завершено расследование дела о поджоге дома в Лунинецком районе в новогоднюю ночь
13:07 Происшествия
Выгода от использования белорусского спутника за 7 лет превысила $18 млн
13:03 Технологии
В состав "Беллесбумпрома" включены еще три предприятия
13:01 Экономика
Равков вручил подарки воспитанникам детского дома в Оршанском районе
12:51 Регионы
Правительство Беларуси одобрило семь проектов международной технической помощи
12:50 Общество
Мясникович предложил Армении активизировать инвестсотрудничество
12:43 Экономика
Парень из Мозыря уехал в Гомель и пропал
12:40 Происшествия
Брестчанин выращивал во дворе дома коноплю
12:32 Происшествия
В Польше школьные экзамены проходят на фоне забастовки учителей
12:22 В мире
Водителя автопоезда, сбившего в 2015 году в Витебске мальчика, обвиняют в нарушении ПДД
12:22 Происшествия
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Конкурс "Фронтовой альбом" Конкурс "Фронтовой альбом"
Год малой родины Год малой родины
Большой разговор: обратная связь Большой разговор: обратная связь
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Минчанин обвиняется в смертельном ДТП с двумя фурами и эвакуатором на М1

Происшествия 10.04.2019 | 13:38
На месте ДТП. Фото УСК по Минской области
На месте ДТП. Фото УСК по Минской области

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование смертельного ДТП в Столбцовском районе с участием трех авто. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Ночью 30 ноября 2018 года 26-летний житель Минска управлял грузовым автомобилем Scania и двигался по автодороге М1 в направлении Бреста со скоростью около 88 км/ч. Вблизи деревни Перетоки Столбцовского района водитель допустил столкновение сначала со стоявшим на правой обочине и частично на его полосе движения автопоездом DAF, а затем - с эвакуатором Iveco. По мнению правоохранителей, водитель большегруза имел реальную возможность заблаговременно наблюдать складывающуюся впереди по ходу движения дорожную обстановку.

Фото УСК по Минской области
Фото УСК по Минской области

В результате ДТП 39-летний водитель эвакуатора, который находился возле своего автомобиля и устранял технические неполадки, скончался на месте от полученных травм. Жителю Минска предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

"Расследованием установлено, что на момент ДТП водитель Scania был уставшим из-за длительного нахождения за рулем и отсутствия должного отдыха. В результате следственного эксперимента установлено, что стоящий с включенными аварийными огнями DAF был виден водителю на значительном расстоянии. Это позволяло избежать данного происшествия как применением торможения, так и смещением в левую полосу. Если бы он не уснул во время движения, то имел бы возможность предотвратить столкновения", - рассказала Татьяна Белоног.

В связи с тем, что водитель-экспедитор общества с ограниченной ответственностью поставил себя и других участников дорожного движения в опасное состояние, следствием инициировалось проведение проверки на предприятии. "Ее результаты указывают на систематическое несоблюдение водителями организации режима труда и отдыха в части превышения продолжительности рабочей смены и общего рабочего времени, - отметила Татьяна Белоног. - Для устранения причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, руководству общества направлено представление. В документе требуется принять комплекс организационно-практических мер, направленных на неукоснительное соблюдение требований транспортной дисциплины всеми работниками, закрепленными за служебным автотранспортом".-0-

Новости по теме
Фура врезалась в автомобиль дорожников в Барановичском районе: два человека пострадали
Задержан водитель грузовика - участник аварии на МКАД с тремя погибшими
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
ДТП, Минск, Минская область, Следственный комитет
Версия для печати
Новости рубрики Происшествия
К списку
Топ-новости
"Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг" - Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о выборах в Украине
Администрация Президента продолжает мониторинг работы в регионах по итогам "Большого разговора"
Сотрудникам БЕЛТА вручены госнаграды
Интернет вещей в ЖКХ: в Минске тестируют умный сбор мусора
Партизанская летопись: Человек-эпоха. Герой Советского Союза Виктор Ливенцев
Белорусско-российское батальонное тактическое учение пройдет 16-18 апреля на полигоне Брестский
Белорусские НПЗ в условиях мировых цен на нефть рассчитывают быть конкурентоспособными благодаря модернизации
Футболисты "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" победили в первых четвертьфиналах ЛЧ
На звонницу Храма-памятника в честь Всех Святых в Минске начали поднимать 13 колоколов
Белорус Вадим Лихорад завоевал бронзу на ЧЕ по тяжелой атлетике в Грузии
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3984 BYN 2.386 BYN 2.393 BYN
USD
2.1278 BYN 2.12 BYN 2.123 BYN
RUB
3.2865 BYN 3.276 BYN 3.285 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

II Европейские игры: вольная борьба
Все видео

Фотоновости

Пищевой горох сеют в Шкловском районе
Все фото

Инфографика

Последний звонок и выпускные экзамены в школах Беларуси Учебный 2018/2019 год завершится 31 мая. Последний звонок для учащихся 9-х и 11-х классов прозвенит 30 мая.
Вся инфографика
Президент
Во время интервью Лукашенко о конфликтах в мире: все горит от главных мировых игроков
"Как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг" - Лукашенко прокомментировал реакцию на его заявления о выборах в Украине
Лукашенко потребовал повысить дисциплину в сельском хозяйстве и больше рассчитывать на собственные силы
Политика
Выступает Владимир Макей. Фото МИД Макей считает необходимым укрепление экономической интеграции и торговых связей в Европе
Беларусь заинтересована в укреплении межпарламентского сотрудничества с Грузией
Ход президентской кампании в Украине непредсказуем - политолог
Экономика
Армен Гевондян и Михаил Мясникович Мясникович предложил Армении активизировать инвестсотрудничество
Для гостей II Европейских игр закупят 75 автобусов туристического класса
Белорусский рубль на торгах 10 апреля укрепился к трем основным валютам
Общество
Разыгран один из самых "быстрых" джекпотов в истории электронных интерактивных игр в Беларуси
Более 400 молодых специалистов будут работать на БелАЭС к концу года
Правительство Беларуси одобрило семь проектов международной технической помощи
Регионы
Брест - культурная столица СНГ: себя показать и на других посмотреть
Волонтеры помогут болельщикам II Европейских игр и туристам ориентироваться в Минске
Равков вручил подарки воспитанникам детского дома в Оршанском районе
Спорт
Вадим Лихорад. Фото IWF Белорус Вадим Лихорад завоевал бронзу на ЧЕ по тяжелой атлетике в Грузии
II Европейские игры помогут в популяризации спортивной аэробики в Беларуси - главный тренер
Волейболистки "Минчанки" победили на старте турнира за 9-12-е места открытого чемпионата России
Технологии
Китайская компания разработала ОС, позволяющую управлять роботами с помощью смартфона
Представитель Беларуси участвует в российском эксперименте по подготовке к высадке людей на Луну
Выгода от использования белорусского спутника за 7 лет превысила $18 млн
Культура
Ирина Дорофеева. Фото из архива Дни культуры Беларуси в Японии пройдут 18-21 апреля
Лучшие работы Минской области для финала фестиваля "АРТ-вакацыі" определят в Слуцке
Наследие Витебской художественной школы - достижения нескольких культур - искусствовед
В мире
Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху (в центре). Фото Getty Images Парламентские выборы в Израиле: после подсчета 97% голосов лидируют две партии
В Польше школьные экзамены проходят на фоне забастовки учителей
Неизвестные попытались украсть скульптуру из Русского музея в Санкт-Петербурге
Калейдоскоп
Фото eredivisie.nl В следующем сезоне в чемпионате Нидерландов по футболу будут играть мячами с сюжетами Рембрандта
Роза Сябитова удивила сеть стройной талией
В Лондоне объявили шорт-лист Международной Букеровской премии
Газета 7 дней
«Хочу приблизить к сердцу этот след...»
Страна бывших триллионеров
«Сам лечись!», или Чем живет столичный медвытрезвитель
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Наталья КАРПОВИЧ. Глава государства: конституционно-правовой статус
Владимир АРЧАКОВ, Олег МАКАРОВ, Алексей БАНЬКОВСКИЙ. Концепция информационной безопасности Республики Беларусь – взгляд в будущее
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука и семья как составляющие благополучия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия