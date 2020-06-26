Минчанин обворовал девушку во время поцелуя

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сыщики Октябрьского РУВД Минска задержали 32-летнего минчанина по подозрению в серии краж. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Раскрыть несколько преступлений удалось во время работы по заявлению о хищении денег из барсетки. По словам потерпевшего, около месяца назад он потерял сумку возле игорного заведения. Ее потом вернули, но уже без лежавших внутри Br400.

"Это подтвердили охранники, работавшие тогда в клубе: барсетку им передал прохожий. Он сказал, что нашел ее на лавке у здания. Выяснилось, в том числе благодаря записям с камер видеонаблюдения, что доброжелатель причастен к пропаже денег. Он обнаружил чужое имущество, когда проходил мимо игорного заведения. Мужчина забрал наличные и принес найденную барсетку охранникам, чтобы отвести от себя подозрение", - рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Милиционеры выяснили, что минчанин причастен и к другим кражам. В мае он обворовал пьяного посетителя игорного клуба - вытащил из кармана $150. Купюру в $100 забрал себе, а остальные деньги бросил на пол, обратив на них внимание владельца. "От преступных действий фигуранта пострадала и его знакомая. Когда пара прощалась в подъезде после свидания, девушка поцеловала мужчину. Когда же зашла в квартиру, то обнаружила, что с шеи пропала золотая цепочка с кулоном", - проинформировали в милиции.

Еще одной жертвой стал пациент больницы, которого доставили туда на машине скорой помощи. Минчанин выбрал момент, когда в автомобиле никого не было и проник внутрь. Там он забрал из куртки кошелек с Br260. Бумажник позже выбросил.

Действиям мужчины следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за кражи. Фигуранта уже судили в этом году за аналогичные преступления и приговорили к двум годам "домашней химии". До этого он также привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.-0-