Минчанин обворовал рыночный павильон

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин ночью похитил Br518 и товары из торгового павильона на рынке, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

О краже утром заявила индивидуальный предприниматель. Кроме денежных средств злоумышленник украл семь пар мужских штанов, восемь портативных колонок, сушилку для обуви и др. Столичные правоохранители задержали преступника по горячим следам в торговом центре, когда тот пытался потратить деньги.

"Ранее судимый 27-летний мужчина, возвращаясь домой из казино, взломал роллеты торгового павильона, а затем совершил хищение товаров и денежных средств на сумму более Br1 тыс. Известно, что до этого мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи", - отметили в ГУВД.

Материалы проверки переданы в Заводской (Минска) районный отдел Следственного комитета.-0-