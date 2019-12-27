Минчанин оформлял технику в рассрочку на случайных знакомых

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сыщики Первомайского РУВД города Минска установили личность молодого человека, который обманным путем завладел техникой общей стоимостью более Br20 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники установили, что 18-летний парень знакомился на улице с гражданами, представлялся бизнесменом и просил оформить на них технику в рассрочку для его фирмы, которая находится в соседнем государстве. Ежемесячные выплаты обещал производить сам в установленные сроки, а за беспокойство платил каждому вознаграждение в размере от Br50 до Br100 или же дарил алкогольные напитки. После оформления документов технику молодой человек забирал себе.

По его просьбе оформлялись рассрочки на персональные компьютеры, мобильные телефоны, смарт-часы и беспроводные наушники. Все переданное ему имущество молодой человек перепродавал по цене ниже рыночной. Вырученные деньги тратил на продукты, алкоголь, развлечения и аренду автомобиля с водителем. Выплаты по оформленным на вышеуказанные товары рассрочкам фигурант не производил. Когда с потерпевших начали требовать деньги за товар, которым они не пользуются, те обратились в милицию.

Сыщики установили восьмерых граждан, которые пострадали от действий молодого человека. Оперативники продолжают проверять его причастность к аналогичным преступлениям в столице.

Материалы проверки переданы в Октябрьский (г.Минска), Первомайский (г.Минска) и Советский (г.Минска) РОСК Беларуси, где действиям фигуранта дана правовая оценка. Известно, что молодой человек нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за угон транспортного средства.-0-