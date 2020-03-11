Минчанин оплатил покупки в интернет-магазине чужой банковской картой

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Фрунзенского РУВД Минска задержали мужчину, который похитил денежные средства с банковской карты, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В оперативно-дежурную службу обратился минчанин, который заявил, что утерял банковскую карту. Мужчина также рассказал, что заметил отсутствие на карте некоторой суммы денег, когда вошел с мобильного телефона в систему интернет-банкинга.

Причастным к хищению денежных средств оказался 27-летний житель столицы. Правоохранителям задержанный пояснил, что обнаружил банковскую карту на улице. После этого парень сразу же отправился за покупками в продуктовый магазин, однако там попытка оплатить товар не увенчалась успехом: платежный терминал запросил пин-код. Тогда минчанин стал использовать карту иным способом: войдя с мобильного телефона на интернет-площадку по продаже вещей, парень приобрел для своей девушки косметику, аксессуары, кухонные принадлежности. Всего подозреваемому удалось потратить более Br300.

Материалы проверки по данному факту переданы во Фрунзенский (г.Минска) РОСК, где дана правовая оценка действиям парня. Известно, что ранее минчанин к уголовной ответственности не привлекался.-0-