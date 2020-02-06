Минчанин организовал производство контрафактного клея

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске пресечено производство фальсифицированного клея. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Вчера ночью сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома и Советского РУВД Минска пресекли деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированного клея известных марок. Оперативники застали работников в момент наладки ими производственного оборудования для наполнения жидким клеем туб. Изъяты клей и оборудование для его производства на общую сумму около Br110 тыс.", - рассказала Ольга Чемоданова.

По словам организатора производственного процесса, 43-летнего минчанина, клей предназначался для продажи в Украине. Работа по его производству была организована с размахом: ежедневно планировалось выпускать не менее 10 тыс. тюбиков.

Материалы будут переданы следователям для дачи правовой оценки. Устанавливаются факты реализации фальсифицированного клея на территории Беларуси.-0-