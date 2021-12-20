Минчанин организовал в квартире помещение для выращивания конопли

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Новости темы "Меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков"
20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В квартире жителя столицы обнаружили помещение для выращивания конопли, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.
"На 26-летнего жителя Минска вышел столичный наркоконтроль. В своей квартире он организовал помещение для выращивания конопли. В интернете заказал гроубокс, который оборудовал специальными лампами, вентиляторами, фильтрами, увлажнителями и измерительными приборами", - рассказали в ведомстве.
Во время осмотра квартиры был обнаружен и изъят горшок с грунтом, один куст растения конопли, а также 68 г готовой к употреблению марихуаны. Минчанин пояснил, что выращивал и изготавливал наркотик для собственного потребления.
Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-