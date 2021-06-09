Минчанин оштрафован на Br1160 за повреждение книги замечаний и предложений

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Фрунзенского района Минска поддержала в суде государственное обвинение в отношении ранее судимого за хулиганство 28-летнего жителя столицы. Ему вменено в вину повреждение официального документа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

В суде установлено, что обвиняемый 1 марта этого года, будучи нетрезвым, в помещении одного из магазинов розничной торговли в Минске умышленно вырвал лист из книги замечаний и предложений, чем повредил ее и причинил организации материальный ущерб.

Из показаний обвиняемого следует, что он пришел в магазин купить спиртное. Поскольку у него не было защитной маски, кассир отказалась его обслуживать. Разозлившись, он потребовал книгу замечаний и предложений, в которой сделал запись. Осознав, что не прав, вырвал лист со своей жалобой.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Фрунзенского района Минска вынес обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.377 УК мужчине назначен штраф в размере 40 БВ (Br1160).

Приговор суда не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-