24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин оскорбил гомельского милиционера в интернете, возбуждено уголовное дело. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"В конце октября в одном из радикальных Telegram-каналов была размещена информация о сотруднике милиции Гомельщины. Среди комментариев появилось оскорбление, которое правоохранитель не стал терпеть и обратился в областное управление собственной безопасности. Оперативники подразделения изучили комментарии, которые явно выходили за рамки принятых норм морали и права, а спустя время установили и личность автора. Им оказался 35-летний минчанин, повар столичного кафе", - рассказала Ольга Чемоданова.

Мужчина сказал, что в тот день действительно оставил оскорбительный пост, и объяснил это эмоциональным состоянием. При этом лично с правоохранителем он не был знаком.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти. Фигурант ранее неоднократно привлекался к административной ответственности.

"Оперативники подразделений собственной безопасности МВД продолжают работу по установлению иных лиц, угрожающих милиционерам или оскорбляющих их в интернете. Советуем не поддаваться на провокации в сети и помнить, что угрозы в адрес сотрудников милиции и посягательства на них не останутся анонимными. За такие деяния придется ответить по закону", - резюмировала Ольга Чемоданова.-0-