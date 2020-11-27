Минчанин оскорбил и избил пассажира автобуса за одежду с госсимволикой

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин оскорбил и избил пассажира автобуса за то, что тот был в одежде с госсимволикой. Такую информацию разместила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Инцидент произошел вечером 25 ноября в столице: 49-летний мужчина ехал в городском автобусе №69, когда его начал оскорблять сидевший позади пассажир. Им оказался 33-летний минчанин, которому не понравилась куртка с государственной символикой. Обидчик повис на поручнях и несколько раз ударил ногами мужчину. Тот решил выйти на ближайшей остановке, но зачинщик драки выбежал за ним, схватил за куртку и повалил его на землю", - рассказали в МВД.

Потасовку увидел прохожий (как выяснилось, офицер внутренних войск), который задержал нападавшего. Не разобравшись в ситуации, задержанного попытались отбить стоявшие рядом люди, но правоохранителю помог оказавшийся неподалеку оперативник из Московского РУВД.

В итоге молодого человека передали прибывшему на место наряду милиции. Сейчас минчанин в ИВС, а материалы проверки направлены следователям.

"Следователи Московского (Минска) РОСК в отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.339 УК (хулиганство). В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия, изучаются изъятые записи камер видеонаблюдения и регистратора, установленного в салоне пассажирского автобуса, допрашиваются свидетели", - добавили в Следственном комитете.

Мужчина ранее неоднократно судим, в том числе за хулиганство. По предварительной информации, в момент преступления был пьян (более 1,1 промилле).

Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования.-0-