Минчанин оскорбил в соцсети участкового инспектора милиции - дело направлено в суд

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Партизанского района Минска направила в суд уголовное дело в отношении жителя столицы, которому инкриминировано публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела мужчина 9 декабря 2020 года после просмотра в публичном доступе в социальной сети "Одноклассники" публикации с фотоизображением участкового инспектора милиции оставил в открытом чате в его адрес оскорбительное сообщение. "Оно противоречило общечеловеческой морали и установленным правилам общения. Мотив - причинить ущерб авторитету органов власти и управления. При этом обвиняемый рассчитывал на последующее восприятие другими гражданами такой информации, осознавал публичный и унизительный характер своих высказываний", - отметили в прокуратуре.

После изучения материалов дела в прокуратуре Партизанского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ст.369 Уголовного кодекса Беларуси.-0-