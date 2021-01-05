Минчанин оставил резкий комментарий под фото милиционера из Гомеля в сети

5 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления собственной безопасности МВД нашли минчанина, оскорбившего в сети милиционера из Гомеля, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Неизвестный в одном из радикально настроенных Telegram-каналов оставил оскорбительный комментарий под фотографией сотрудника патрульно-постовой службы милиции одного из РОВД Гомеля в ноябре. "Автор был абсолютно уверен в своей безнаказанности и анонимности. Сотрудник милиции терпеть подобное неуважение не стал и обратился в управление по Гомельской области ГУСБ МВД. Оперативники довольно быстро установили личность анонимного комментатора. Им оказался 27-летний житель Минска, который с сотрудником милиции лично не знаком и ранее никогда их пути не пересекались", - уточнили в УВД.

Мужчина сознался, что действительно оставил резкий оскорбительный комментарий, объяснив это своим эмоциональным состоянием. После задержания он извинился за необдуманный поступок.

Материалы проверки будут направлены в Следственный комитет для правовой оценки.-0-