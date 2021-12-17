Минчанин осужден за сопротивление сотрудникам милиции

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде Партизанского района Минска рассмотрено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя столицы, который, находясь по месту жительства, оказал активное сопротивление сотрудникам милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел вечером 5 июля. В оперативно-дежурную службу Партизанского РУВД поступило сообщение от неравнодушных граждан о том, что в квартире по ул. Стахановской заперта женщина, которая не может покинуть жилое помещение и просит о помощи. Свою просьбу она написала в записке, которую сбросила из окна. В записке женщина также указала, что была заперта своим знакомым. К моменту прибытия сотрудников милиции мужчина уже вернулся домой. Увидев правоохранителей, он выбежал на улицу и стал наносить удары по служебной автомашине. Милиционеры пытались задержать минчанина, однако он оказал активное сопротивление и повредил форменное обмундирование одному из сотрудников.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок), и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев. Минчанин также должен выплатить компенсацию вреда в размере Br400, которые будут переданы на благотворительность.-0-