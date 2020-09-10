Минчанин отстоял право собственности на предоставленную при сносе дома квартиру

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Советского района Минска признал право собственности на жилое помещение, предоставленное жителю столицы по договору найма, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорсуда.

Минчанин просил суд признать за ним право собственности на квартиру. Во время судебного разбирательства выяснилось, что жилой дом по улице Корш-Саблина в Минске в свое время принадлежал на праве общей долевой собственности трем собственникам, в том числе его бабушке и отцу. Сам истец также в нем проживал.

В связи с решением Мингорисполкома от 18 марта 2004 года дом должны были снести, земельный участок изъять для государственных нужд, а строительное унитарное предприятие должно было отселить собственников и членов их семей. Трем собственникам для переселения предложили три однокомнатные квартиры, а истцу 1 апреля 2005 года предоставили однокомнатную квартиру по договору найма жилого помещения.

Недавно стало известно, что права отца и бабушки истца, а также права его самого при изъятии земельного участка были нарушены: квартиру должны были предоставить его родственникам в собственность с учетом его как члена семьи.

После смерти бабушки и отца истец стал наследником спорной квартиры. В связи с этим он просил суд признать договор найма недействительным и признать за ним право собственности на это жилье в порядке наследования. Суд первой инстанции удовлетворил эти требования, а Мингорсуд оставил решение без изменения.-0-