Минчанин перечислил лжеброкерам более $20 тыс.

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске следователи продолжают фиксировать факты деятельности лжеброкеров. Очередным потерпевшим стал 58-летний минчанин, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Житель столицы в октябре зарегистрировался на сайте, который якобы осуществлял биржевую брокерскую деятельность. Гражданам предлагалось поучаствовать в торговле на курсах валют, металлами, акциями. Для этого необходимо было внести деньги на виртуальный счет организации. Мужчина перечислил несколько тысяч долларов США. После этого с ним постоянно связывались представители платформы, обещали преумножить его капитал в кратчайшие сроки под руководством опытных трейдеров.

Спустя некоторое время потерпевший решил обналичить средства. Однако сотрудники платформы убедили его перечислить дополнительные суммы денег - якобы налоговые сборы, проценты за снятие средств со счета, без уплаты которых получить деньги невозможно. Когда мужчина вновь пополнил счет, его заблокировали. Таким образом, с октября по ноябрь неустановленное лицо завладело его деньгами на общую сумму более $20 тыс.

Советским (города Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана в особо крупном размере (ч.4 ст.209) УК.

Подобный случай не единственный. Неустановленным лицам с ноября 2018 года по июль 2019-го тоже через сайт удалось завладеть деньгами 49-летней жительницы Минского района. Всего она перевела более $82 тыс.

Следователи не рекомендуют доверять неизвестным организациям, обещающим легкий заработок на финансовых рынках в сети. Прежде чем перечислять денежные средства на подобный интернет-ресурс, стоит убедиться в наличии у организации лицензии на брокерские услуги. Если предложение не кажется подозрительным, желательно проверить отзывы об этом брокере от уже существующих клиентов.-0-