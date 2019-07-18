18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин под предлогом продажи мебели и окон завладел деньгами не менее 170 человек, столичные следователи устанавливают потерпевших от мошеннических действий. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Следственным управлением УСК по городу Минску расследуется уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины. Он обвиняется в мошенничестве. "По данным следствия, с апреля 2017 по сентябрь 2018 года директор ЧТУП "Райтлайн" под предлогом продажи, доставки и установки корпусной мебели, окон и дверей завладел деньгами не менее 170 граждан. Общая сумма составила более Br120 тыс.", - сказала Екатерина Гарлинская.

Мужчина размещал в региональных газетах объявления о продаже в кредит корпусной мебели, окон и дверей. Покупатели передавали ему деньги в качестве предоплаты. "Кроме того, средства перечислялись банками на счет предприятия на основании кредитных договоров, заключенных с гражданами. После получения денег мужчина на связь не выходил", - отметила официальный представитель УСК.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество). Он находится под стражей.

У следователей есть основания полагать, что фактов противоправной деятельности мужчины может быть больше. Пострадавших от действий злоумышленника просят сообщить об этом по телефонам 8 (044) 500 31 11, 8 (017) 389 54 41 и 389 55 55.-0-