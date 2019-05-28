Минчанин под предлогом развития бизнеса выманил у знакомых более $40 тыс.

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин брал у знакомых деньги и имущество под предлогом развития бизнеса, но возвращать деньги не собирался. Об этом БЕЛТА сообщили в Октябрьском РУВД Минска.

Предприимчивый мужчина периодически брал взаймы деньги у своих знакомых, а также завладевал их дорогими авто. "Было установлено, что в сентябре 2013 года под предлогом развития бизнеса злоумышленник завладел автомобилем стоимостью $30 тыс. После мужчина от выполнения своих обязательств отказался, - рассказали в милиции. - Аналогичным образом в его ловушку угодил и близкий приятель его дочери, который в июне 2014-го одолжил ему $7,5 тыс. Однако деньги мужчина потратил на собственные нужды".

Аферист предлагал своим знакомым "гарантированный" возврат денег, на их имена оформлялись кредиты на дорогие авто. Минчанин обещал их исправно гасить. "В последующем размер взносов, которые он вносил, был меньше требуемой суммы. В связи с этим у добросовестных граждан росли долги и ухудшалась кредитная история", - отметили в РУВД.

Оперативниками установлено пятеро потерпевших от действий злоумышленника. Общая сумма ущерба составила более $40 тыс., что является особо крупным размером. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 УК (мошенничество). Санкция части данной статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до десяти лет с конфискацией имущества.-0-