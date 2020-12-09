Минчанин под видом мерчендайзера украл продукты из магазина - расследование завершено

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование кражи продуктов в одном из столичных магазинов, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

В сентябре 38-летний минчанин зашел в магазин и похитил 12 упаковок филе семги на общую сумму Br498. Мужчина, выдавая себя за мерчендайзера этого магазина, взял коробку, сложил в нее рыбу, после чего вышел из торгового объекта и скрылся.

В кратчайшие сроки подозреваемого задержали милиционеры. При допросе он рассказал, что похищенный товар продавал случайным прохожим по низкой цене. Позже было установлено: мужчина действительно работал мерчендайзером, но в другом супермаркете. Он имел соответствующий бейдж и знал все особенности, поэтому и решил совершить хищение.

Минчанину предъявлено обвинение по ч.1 ст.205 УК (кража). К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении. Ущерб полностью возмещен. Уголовное дело передано прокурору.-0-