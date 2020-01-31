Минчанин под видом милиционера забирал у прохожих банковские карты и деньги

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин забирал у прохожих банковские карты и деньги, представляясь милиционером. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В столице сотрудники по борьбе с киберпреступлениями при силовой поддержке ОМОНа задержали 32-летнего мужчину, который под видом сотрудника правоохранительных органов сначала обыскивал людей, а затем присваивал себе их денежные средства и банковские карты.

Одно из сообщений в милицию поступило от посетителя железнодорожного вокзала в Минске. Гражданин рассказал, что в холле к нему подошел неизвестный, представился милиционером и показал документ, напоминающий служебное удостоверение. Лжесотрудник милиции при этом сказал, что данный гражданин схож по приметам с разыскиваемым преступником, и начал досматривать личные вещи "задержанного". В итоге он изъял у него деньги и банковскую карту.

По требованию "правоохранителя" потерпевший сообщил пин-код для идентификации владельца карты. Когда необходимые сведения были якобы "проверены по базе", "милиционер" положил карту в кошелек потерпевшего. Позже выяснилось, что он ее незаметно заменил на другую.

Оперативники установили, что такую преступную схему задержанный использовал около месяца, уже установлены несколько жертв. Не исключено, что обманутых людей может быть больше.

Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Если кто-то пострадал от действий злоумышленника, то специалисты рекомендуют сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 239-64-34, 8 (017) 222-04-42, 8 (017) 222-04-46 или 102.-0-