Минчанин под видом сдачи квартиры в аренду обманул 11 человек

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ленинского района Минска направила в суд уголовное дело по обвинению 28-летнего местного жителя в мошенничестве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Обвиняемый разместил в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду. По материалам дела, схема хищения предполагала получение предоплаты за аренду объекта недвижимости. При этом выполнять взятые на себя обязательства обвиняемый изначально не намеревался. Полученные от потерпевших деньги он тратил на личные нужды.

В результате противоправных действий 11 потерпевшим причинен материальный ущерб в сумме более Br1 тыс.

После изучения материалов дела в прокуратуре Ленинского района Минска пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.209 УК.

Уголовное дело находилось в производстве Ленинского (Минска) районного отдела Следственного комитета.

Избранную ранее в отношении фигуранта меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.-0-