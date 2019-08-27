Минчанин подарил жене на день рождения украденного шпица

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин подарил жене украденного шпица, которого похитил на выходе из универсама. Об этом БЕЛТА сообщили во Фрунзенском РУВД Минска.

Минчанка выгуливала утром своего померанского шпица и решила зайти в универсам. Собаку она оставила на улице и была уверена, что та никуда не денется, поскольку обучена командам. В это время мимо проходил мужчина, он спешил на день рождения жены. "Поскольку подарок еще подготовлен не был, а с пустыми руками на торжество идти не хотелось, прихватил шпица. Спрятав собаку под куртку, мужчина отнес его домой к супруге", - рассказали в милиции.

Обнаружив пропажу пса, хозяйка сразу обратилась к правоохранителям. Оперативники на записях с камер видеонаблюдения увидели похитителя собаки. Им оказался 51-летний житель Фрунзенского района, который неоднократно попадал в поле зрения милиции, так как уже привлекался к уголовной ответственности.

Шпица правоохранители обнаружили в квартире у жены злоумышленника и вернули законной владелице.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (г.Минска) РОСК для дачи правовой оценки.-0-