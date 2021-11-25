Минчанин подозревается в незаконном обороте оружия

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенский (Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении минчанина, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Минску.

В октябре 2021 года по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов задержан 31-летний мужчина. В ходе осмотра места его жительства обнаружены боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию, пистолеты и револьверы, а также семь ножей.

По изъятым предметам назначены баллистическая экспертиза и экспертиза холодного оружия, производство которых поручено специалистам ГКСЭ. По заключению экспертов, ножи являются холодным оружием, 44 патрона - боеприпасами к стрелковому нарезному огнестрельному оружию, а пистолеты и револьверы - ствольным газовым, сигнальным и охолощенным оружием. Фигурант на протяжении длительного времени приобретал указанное оружие, так как интересовался военной тематикой и коллекционировал предметы, связанные с ней.

Следователи изучили личность мужчины - он ранее не судим, холост, является индивидуальным предпринимателем.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) УК. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-