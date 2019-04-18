Минчанин подозревается в сексуальном насилии над дочками

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан мужчина, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух родных малолетних дочерей. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Задержанный - 41-летний неработающий минчанин. Информация о том, что девочки 2004 и 2007 годов рождения, возможно, подвергаются сексуальному насилию, поступила в главное управление по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД от директора школы, куда ходят дети. Она сообщила, что подозрения возникли после анкетирования учащихся.

"Специалист-психолог с применением соответствующих методик побеседовала с одной из девочек. Та подтвердила, что на протяжении двух лет отец регулярного совершал с ней и ее младшей сестрой как непосредственно половые акты, так и иные действия сексуального характера. Исключительно с соблюдением прав и законных интересов детей правоохранители стали активно действовать согласно уже наработанному механизму по проверке подобной информации. Минчанин был задержан", - рассказал заместитель начальника ГУНиПТЛ МВД Дмитрий Цаюн.

Сначала мужчина всячески отрицал свою причастность к совершению каких-либо противоправных действий в отношении девочек. Однако его жена во время опроса рассказала, что около двух лет назад супруг в разговоре с ней упоминал, что трогал за половые органы их старшую дочь и получал от этого сексуальное удовлетворение. После этого фигурант дал признательные показания. Он подтвердил, что неоднократно вступал в интимные отношения с детьми. Это происходило дома и в лесу под Минском.

По словам минчанина, мать девочек знала о происходящем, а не только про случай двухлетней давности, но предпринимать какие-то действия и сообщать в правоохранительные органы не собиралась. Более того, по информации оперативников, она помогала мужу снимать порнографическое видео с участием дочерей. Сейчас устанавливается, имело ли место распространение этих роликов. Женщина была категорически против задержания мужа и жаловалась, что будет некому работать на приусадебном участке.

Фрунзенский (города Минска) районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 167 УК (насильственные действия сексуального характера). Проводится предварительное расследование, осуществляется оперативное сопровождение по установлению иных потерпевших и других фактов совершения преступлений, связанных с педофилией.-0-