Минчанин поджег авто бывшего начальника из-за невыплаченных денег за работу

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД столицы задержали минчанина, повредившего автомобиль бывшего начальника, сообщили БЕЛТА в РУВД.

В милицию обратился мужчина, пояснив, что ночью его автомобиль подожгли. По словам самого потерпевшего, под подозрение попал его коллега по работе. Оперативники установили: к поджогу транспортного средства причастен 38-летний минчанин.

Подозреваемый длительное время работал в подчинении потерпевшего. Между мужчинами часто возникали конфликты по поводу невыплаченных денег за выполненную работу. При встрече, во время очередного конфликта, фигурант заприметил авто, на котором приехал бывший коллега. В тот же вечер он направился по месту жительства потерпевшего, которое ему было известно ранее, и возле дома обнаружил необходимый автомобиль. Мужчина облил машину жидкостью для розжига костров, заранее приобретенной в магазине, и поджег спичками.

У автомашины были повреждены колеса, капот и крыша. Общая сумма причиненного ущерба - около Br3 тыс.

Известно, что минчанин ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Сейчас материалы проверки переданы в Октябрьский РОСК.-0-