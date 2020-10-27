Минчанин поджег хозпостройку рядом с домом сотрудника милиции

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин угрожал сжечь сотрудника милиции вместе с семьей и совершил поджог, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дела, обвиняемый поддался на призывы к совершению насилия в отношении сотрудников милиции и их семей, размещенные в Telegram-каналах после завершения в стране избирательной кампании. Применить насилие он решил в отношении своего соседа - сотрудника ОВД и членов его семьи.

В ночь с 13 на 14 августа мужчина позвонил на телефон сотрудника милиции и пообещал сжечь его вместе с близкими и домом. А дождавшись вечера, он проник во двор и поджег хозяйственную постройку, расположенную рядом с жилым домом милиционера.

Через некоторое время возгорание случайно обнаружил сын потерпевшего. Это позволило своевременно вызвать сотрудников МЧС и избежать жертв. Очаг возгорания был локализован.

На выезд бригады МЧС и локализацию пожара затрачено Br270. Эту сумму обвиняемый возместил в полном объеме.

Изучив материалы уголовного дела, прокуратура Партизанского района Минска пришла к выводу об обоснованности обвинения, объективном исследовании обстоятельств преступлений. Дело направлено в суд.

Ранее избранная мера пресечения осталась прежней - заключение под стражу.-0-