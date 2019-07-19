Минчанин погиб под колесами поезда

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки на железной дороге произошли два несчастных случая со смертельным исходом, сообщили БЕЛТА в МВД.

"В 3.20 18 июля на железнодорожной станции Озерище под грузовой поезд сообщением Минск - Борисов бросился минчанин 1972 года рождения. Машинист применил экстренное торможение и подал сигналы большой громкости. Мужчина на это не среагировал, от полученных травм он скончался на месте", - рассказали в МВД.

В этот же день около 12.40 на остановочном пункте Молотковичи в Пинском районе грузовым поездом Пинск - Брест смертельно травмирован житель Пинского района 1965 года рождения. Мужчина переходил железнодорожные пути с велосипедом по пешеходному переходу перед приближающимся составом. При этом на крики очевидцев и сигналы большой громкости локомотива пешеход не реагировал. Применялось экстренное торможение. Из-за происшествия задержка движения поезда составила 19 минут.

По обоим фактам проводятся проверки.

С начала года на железной дороге Беларуси зафиксировано 55 несчастных случаев. В результате этих происшествий погибли 38 человек и 17 травмированы. Кроме того, на стальных магистралях страны произошло 8 ДТП, в которых 2 человека погибли и 1 травмирован.-0-