Минчанин похитил 30 электромоторов из припаркованных автомобилей

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске мужчина похитил 30 электромоторов из припаркованных автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В Первомайское РУВД Минска с заявлением об оказании помощи в возврате электромоторов, похищенных из двух автомобилей, обратился представитель столичной организации по изготовлению электромоторов. Заявитель пояснил, что похищенное имущество предназначалось для продажи. Потерпевший также рассказал, что обнаружил пропажу утром, когда собирался ехать на работу. Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастен ранее неоднократно судимый 42-летний минчанин", - рассказали в ГУВД.

По информации правоохранителей, возвращаясь домой после застолья, на Логойском тракте мужчина обнаружил два припаркованных автомобиля Renault Kangoo. Он проник в салон машин и похитил 30 электромоторов стоимостью около Br6 тыс. К слову, в машинах были неисправны автомобильные замки.

Похищенное имущество мужчина хранил недалеко от дома, возле гаражных кооперативов. Со слов задержанного, он планировал продать электромоторы, а вырученные денежные средства потратить на собственные нужды. В настоящий момент часть похищенного имущества возвращена собственнику.

Материалы проверки по факту хищения имущества переданы в Первомайский (РОСК) Минска, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-