Минчанин похитил биткоины на $50 тыс.

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин похитил биткоины на общую сумму $50 тыс. с помощью специального программного обеспечения. Об этом рассказала в прямом эфире на "Радио Минск" официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

Главным следственным управлением СК завершается расследование уголовного дела о хищении биткоинов. "20-летний минчанин с использованием вредоносного программного обеспечения, которое позволяет подбирать пароли, получал доступ к учетным записям пользователей различных интернет-ресурсов. Всего скомпрометировано более 11 тыс. учетных записей. В том числе это игровые онлайн-сервисы, а также интернет-магазины, - рассказала Юлия Гончарова. - С помощью имевшихся в его распоряжении логинов и паролей минчанин осуществлял несанкционированный доступ к учетным записям, после чего проводил онлайн-операции по хищению криптовалюты биткоин со счетов".

Всего было установлено более 500 эпизодов противоправной деятельности. Причиненный ущерб полностью возмещен в процессе расследования.-0-