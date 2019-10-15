Минчанин похитил более $7 тыс. у родителей своего приятеля

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска задержали 20-летнего минчанина, который похитил в гостях у приятеля крупную сумму - более $7 тыс. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

После того как родители товарища уехали на дачу, 20-летний фигурант наведался к нему в гости. "Так как денег на веселый досуг не было, приятели решили найти сбережения у хозяев квартиры. Поиски закончились успешно: в шкафу было обнаружено два свертка с иностранной валютой. Но сын, поразмыслив, отказался их брать, чего не скажешь о его 20-летнем друге. Одну упаковку фигурант взял целиком, а из второй забрал часть сбережений. Общая сумма похищенного составила $7650", - проинформировали в ГУВД. Эти деньги парень потратил на одежду, азартные игры в казино, раздал долги.

В 2018 году молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за квартирную кражу. Он нигде не работает, не учится, снимает в столице квартиру, в которой проживает с девушкой.

Оперативники устанавливают другие факты противоправной деятельности фигуранта. Материалы проверки направлены в Ленинский (Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.-0-