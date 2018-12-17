Минчанин похитил более Br1,5 тыс. с карт-счета

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан мужчина, похитивший крупную сумму денег с карт-счета, сообщила БЕЛТА официальный представитель Октябрьского РУВД Эвелина Дручинина.

Как пояснил фигурант, 43-летний неработающий минчанин, около одного из домов по улице Казинца он нашел пакет, в котором был кошелек. Открыв портмоне, мужчина увидел банковскую карту с пин-кодом. В итоге в банкомате он снял Br1527, которые потратил на личные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК.-0-