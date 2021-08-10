Минчанин похитил Br5 тыс. у знакомого, чтобы вернуть присвоенные деньги фирмы

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РУВД Минска задержали 34-летнего экспедитора, который присвоил деньги работодателя и проиграл их в казино. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В должностные обязанности экспедитора входила доставка товаров, за которые он получал оплату. Получив за очередной заказ более Br4 тыс., минчанин не вернул деньги работодателю и проиграл их в казино.

Для того чтобы вернуть деньги, фигурант вызвался помочь знакомому развозить заказы, за которые также платили наличными. Дождавшись, когда товарищ выйдет из машины, мужчина похитил выручку на сумму Br5 тыс.

Известно, что ранее минчанин к уголовной ответственности не привлекался.

Прокуратура дала его действиям правовую оценку и возбудила уголовные дела по фактам кражи и присвоения либо растраты имущества лицом, которому оно вверено.-0-