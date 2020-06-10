Минчанин похитил электросамокат из магазина, в который хотел устроиться на работу

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД Минска задержали жителя столицы, который похитил электросамокат стоимостью около Br1700, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась администрация торгового объекта, реализующего спортивные товары, с заявлением о том, что неизвестным лицом был похищен электросамокат, выставленный в витрине в качестве образца. Нарушителем оказался 40-летний официально не работающий минчанин. Похищенный электросамокат был обнаружен по месту его жительства.

Выяснилось, что мужчина незадолго до происшествия приходил в магазин устраиваться менеджером по продажам. Материалы проверки по данному факту переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям минчанина дана правовая оценка.-0-