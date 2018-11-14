Минчанин похитил и проиграл в казино $4 тыс. и 2 тыс. евро

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин похитил у своей знакомой и проиграл в казино $4 тыс. и 2 тыс. евро, сообщила БЕЛТА официальный представитель Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская.

Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что 47-летний мужчина периодически жил в квартире у знакомой. Уезжая, она оставила ему ключи и попросила ухаживать за комнатными растениями. "Мужчина исправно поливал цветы, а в один из дней обнаружил деньги и решил испытать фортуну в казино. Часть проиграл сразу и вернулся за остальными. Отыграться не получилось. В общей сложности он украл и потратил на азартные игры $4 тыс. и 2 тыс. евро", - рассказала Екатерина Добровольская. Ранее мужчина был судим за неуплату алиментов.

По данному факту Первомайским (г. Минска) РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 УК (кража). Ее санкция предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 7 лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-