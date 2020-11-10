Минчанин похитил из частного дома более 200 книг и 100 виниловых пластинок

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РУВД столицы задержали 45-летнего минчанина, который из частного дома похитил более 200 книг и 100 виниловых пластинок. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В Центральное РУВД Минска обратился мужчина и рассказал, что из его дома похищены книги и пластинки. Материальный ущерб заявитель оценил в Br1320.

Фото МВД

По подозрению в преступлении был задержан нигде не работающий минчанин, ранее неоднократно судимый, в том числе за имущественные преступления. Выяснилось, что мужчина проник в дом через незапертую входную дверь, чтобы обокрасть его, однако, не найдя ценных вещей, решил похитить книги и виниловые пластинки. "Задержанный выносил имущество несколько дней, пользуясь тем, что владелец в доме не проживал. Виниловые пластинки и книги мужчина продал за символическую сумму, вырученные деньги потратил на спиртное", - рассказали в ГУВД.

Собранные материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-