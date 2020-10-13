Минчанин похитил из квартиры друга телевизор и сдал его в ломбард

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска задержали мужчину за хищение телевизора. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В оперативно-дежурную службу поступило заявление от жителей столицы, которые сообщили о пропаже телевизора из квартиры. Установлено, что к краже причастен друг сына заявителей - 29-летний минчанин.

"Когда потерпевшие уехали на дачу, их сын пригласил к себе в гости друзей. Молодые люди распивали спиртное, и один из приглашенных обратил внимание на новый телевизор. Дождавшись, когда хозяин квартиры отправится в магазин, гость покинул жилище вслед за ним и унес с собой телевизор, а также комплектующие к нему. Похищенное имущество мужчина сдал в ломбард за Br250. Вырученные деньги он потратил на личные нужды", - рассказали в ГУВД.

Причиненный заявителям ущерб составил Br1200. Оперативники телевизор изъяли и вернули законным владельцам.

Фрунзенским (Минска) РОСК действиям задержанного дана правовая оценка. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.-0-