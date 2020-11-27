Минчанин похитил из магазина парфюмерию и косметику на Br300

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Советского РУВД Минска задержали молодого человека, совершившего хищение парфюмерии и косметики из столичного магазина, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"В Советское РУВД Минска обратились сотрудники одного из торговых объектов, которые сообщили о хищении продукции стоимостью более Br300. При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность похитителя. Им оказался ранее судимый 23-летний житель Минска", - рассказали в ГУВД.

Как пояснил молодой человек, зайдя в магазин, он спрятался от консультанта за стеллажами. Взяв с полок магазина кремы и шампуни, молодой человек положил их в спортивные брюки, карманы куртки и рюкзак, после чего скрылся.

Установлено, что краденое имущество минчанин продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Материалы проверки переданы в Советский (Минска) РОСК, где действиям молодого человека дана правовая оценка.-0-