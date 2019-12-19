Минчанин похитил из магазина продукты и средства гигиены на Br950

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин похитил из магазина продукты питания и средства личной гигиены, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Правоохранителям Московского РУВД города Минска сотрудники одного из столичных магазинов сообщили, что неизвестный похитил продукты питания и средства личной гигиены. Оперативники, ознакомившись с записями камер видеонаблюдения, установили личность мужчины. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний минчанин.

"Кофе, конфеты, шампунь и дезодоранты мужчина выносил в сумке и в карманах одежды. Со слов фигуранта, он посетил магазин три раза с периодичностью в 20 минут. Похищенное имущество мужчина прятал в кустах за домом поблизости. После он продал украденное на одном из рынков столицы. Причиненный ущерб составил порядка Br950", - рассказали в ГУВД Мингорисполкома. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков.

Материалы проверки направлены в Московский (г.Минска) РОСК Беларуси, где действиям фигуранта дана правовая оценка.-0-