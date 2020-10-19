Минчанин похитил из магазина строительный инструмент

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители Центрального РУВД Минска задержали минчанина, который похитил строительный инструмент в одном из столичных магазинов. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Похитителем оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за имущественные преступления, неработающий 32-летний минчанин.

Со слов задержанного, он отправился в столичный магазин с целью хищения строительного инструмента. Подойдя к стеллажам, мужчина выбрал инструмент и поместил его в полиэтиленовый пакет, который принес с собой. После этого минчанин направился в павильон, где расположены предметы садоводства, и через щель между павильоном и стеной магазина выставил пакет с похищенным инструментом на улицу. Выйдя из магазина, мужчина забрал инструмент, который продал по цене ниже рыночной, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды. Сумма ущерба составила Br500.

В настоящее время у оперативников имеются все основания полагать, что задержанный может быть причастен и к другим эпизодам хищения имущества, совершенным похожим способом.

Материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-