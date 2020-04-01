Минчанин похитил из торгового центра спортивную одежду и продал ее на ближайшем рынке

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Советского РУВД Минска задержали 44-летнего мужчину, который похитил в торговом центре спортивную одежду. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Зайдя в один из павильонов торгового центра в Советском районе, минчанин дождался, пока продавец отвлечется, и похитил спортивные вещи, спрятав их в сумку. Затем, чтобы не вызвать у продавца подозрения, подошел на кассу и приобрел магнит. Сумма ущерба составила около Br1,3 тыс. Известно, что похищенные вещи минчанин сбывал на ближайшем рынке, а полученные деньги тратил на личные нужды.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против собственности. Также известно, что он может быть причастен еще к двум аналогичным кражам в этом же торговом центре. Собранные материалы проверки переданы в Советский (г. Минска) РОСК.-0-