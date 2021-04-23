Минчанин похитил линзы заднего вида с восьми иномарок

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Партизанского РУВД Минска задержали минчанина, подозреваемого в кражах линз с иномарок. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В середине апреля в управление внутренних дел администрации Партизанского района Минска обратились восемь автовладельцев, которые сообщили, что с их автомобилей были похищены линзы зеркал заднего вида. В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий правоохранителями было установлено, что к хищению причастен 34-летний ранее судимый и неработающий житель столицы.

Как пояснил задержанный, перед совершением преступления он совместно со своими приятелями выпивал в лесном массиве. Через некоторое время мужчина с товарищем решили сходить за добавкой. По дороге в магазин у минчанина возник умысел похитить линзы с зеркал заднего вида. Данный факт зафиксировала камера видеонаблюдения. На следующий день мужчина попытался сбыть похищенное, однако желающих купить краденый товар не нашлось. Задержанный решил избавиться от линз, решив их разбить в том же лесном массиве.

Установлено, что в январе этого года подозреваемый вернулся из мест лишения свободы, где отбывал срок за аналогичные преступления. Сумма ущерба на этот раз составила более Br4 тыс.

Материалы проверки переданы в Партизанский (Минска) РОСК, где дана правовая оценка действиям задержанного.-0-