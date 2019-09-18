Минчанин похитил с найденной платежной карты более Br600

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неработающий житель Минска похитил более Br600 с чужой платежной карты, которую нашел возле магазина, сообщила БЕЛТА сотрудник ОИОС ГУВД Мингорисполкома Дарья Бабок.

"Столичному жителю на мобильный телефон поступили смс-уведомления о списании денег с его карты в тот момент, когда он находился дома и не совершал покупок. Обнаружив, что платежной карты нет в кармане брюк, молодой человек понял, что потерял ее. Он незамедлительно обратился в милицию, - рассказала Дарья Бабок. - Сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий установили, что данную карту возле входа в продуктовый магазин на ул. Мазурова нашел 27-летний неработающий минчанин. Удачной находкой злоумышленник оплатил свои покупки на сумму свыше Br600, приобретая в основном продукты питания, алкоголь и большое количество кофе для последующей перепродажи. Таким образом он хотел обналичить денежные средства".

Оперативники, просматривая записи с камер видеонаблюдения тех магазинов, в которых расплачивался фигурант, узнали его. Житель Фрунзенского района ранее уже был привлечен к уголовной ответственности за аналогичные деяния, что и помогло задержать злоумышленника в кратчайшие сроки.

Материалы по данному делу переданы СК. Действия мужчины могут быть квалифицированы по ч.2 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники), которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Правоохранители напоминают, что при утере платежной карты следует незамедлительно позвонить на горячую линию банка, выпустившего карту, и заблокировать ее. В случае хищения денежных средств со счета следует обратиться в милицию.-0-