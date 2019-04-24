Минчанин похитил у сестры золотые изделия на Br2 тыс.

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин похитил у сестры золотые изделия на сумму около Br2 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГИОС Московского РУВД Минска.
Ранее судимый неработающий 27-летний минчанин имел свободный доступ в квартиру сестры. Периодически он бывал там под предлогом присмотра за маленьким ребенком. Сестра ему доверяла, поэтому беспрепятственно оставляла с ним малыша и уходила по делам. Спустя некоторое время девушка начала замечать пропажу золотых украшений, поэтому и обратилась к правоохранителям.
Пропажу правоохранители обнаружили в различных ломбардах Минска. В последствии выяснилось, что украшения похитил и сдал в ломбард брат потерпевшей, а на вырученные деньги он приобретал алкоголь. Материалы проверки переданы в Московский районный отдел Следственного комитета для дачи правовой оценки.
Правоохранительные органы проверяют задержанного на причастность к иным хищениям.-0-
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