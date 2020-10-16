Минчанин похитил у соседки драгоценности стоимостью более Br3 тыс.

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Ленинского РУВД столицы задержали мужчину, который похитил у своей соседки ювелирные изделия, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"К преступлению причастен 61-летний минчанин, проживающий в соседней комнате с заявительницей. Со слов мужчины, он дождался, пока хозяйка покинет квартиру, проник к ней в комнату и похитил 16 золотых изделий. Установлено, что две цепочки и два крестика он сдал в ломбард, выручив при этом Br600. Полученные деньги потратил на спиртные напитки", - рассказали в УВД.

Стоимость украденных драгоценностей превысила Br3 тыс. Следует отметить, что после того, как потерпевшая обратилась в милицию, мужчина вернул ей оставшиеся украшения.

Ранее злоумышленник к уголовной ответственности не привлекался. Материалы проверки переданы в Ленинский (Минска) РОСК.-0-