Минчанин похитил в офисе ноутбуки и вынес их в мешке для строительного мусора

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Центрального РУВД столицы установили личность злоумышленника, который похитил шесть ноутбуков из офиса в столичном торговом центре. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Им оказался ранее неоднократно судимый 47-летний минчанин, который помогал делать ремонт в офисном помещении. "Мужчина, оставшись в офисе на ночь под предлогом того, чтобы успеть в срок закончить ремонтные работы, взял шесть ноутбуков, которые в последующем положил в мешок для строительного мусора. После фигурант вынес их из торгового центра и отправился на такси в неизвестном направлении. Общая сумма ущерба составила более Br6 тыс.", - рассказали в ГУВД.

Известно, что ноутбуки фигурант реализовал на одном из столичных рынков. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды. В настоящее время собранные материалы проверки переданы в Центральный (г.Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-