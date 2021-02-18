Минчанин похитил в подземном переходе у продавца сумку с товаром

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД Минска задержали 35-летнего мужчину, который похитил сумку с вещами. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Инцидент произошел в одном из подземных переходов столицы. Минчанин, возвращаясь домой со своими приятелями, заприметил, как мужчина раскладывает товар для продажи. Дождавшись момента, когда продавец отвернется, подбежал и украл сумку с товаром. О случившемся минчанин рассказал своим приятелям, с которыми было принято решение вернуть похищенное за вознаграждение. Следует отметить, что перед этим граждане достали из сумки 20 пар перчаток стоимостью Br700", - рассказали в ГУВД.

За помощь в возврате имущества ничего не подозревающий продавец заплатил Br100. Известно, что 35-летний задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (Минска) РОСК, где действиям задержанного дана правовая оценка.-0-