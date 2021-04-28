Минчанин похитил велосипед у курьера по доставке еды

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками отдела уголовного розыска Центрального РУВД столицы в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан 23-летний минчанин, который похитил велосипед, находившийся возле подъезда многоквартирного жилого дома. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В милицию обратился молодой человек, который рассказал, что при неизвестных обстоятельствах был похищен велосипед, который он оставил возле подъезда многоквартирного жилого дома. Как пояснил заявитель, он работает курьером службы доставки продуктов питания и в тот день на велосипеде, принадлежащем фирме, где он работает, развозил заказы. Приехав по одному из адресов, молодой человек оставил велосипед на улице, при этом не воспользовался велозамком, а также не принял иных мер по сохранности имущества. После того, как заявитель выполнил заказ и вышел на улицу, выяснилось, что велосипеда на месте нет. Сумма ущерба, причиненного фирме - владельцу велосипеда, составила Br450", - рассказали в ГУВД.

Оперативники установили, что к совершению преступления причастен нигде неработающий ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 23-летний житель столицы. Выяснилось, что минчанин, прогуливаясь по Центральному району, обратил внимание на то, что курьер оставил велосипед возле дома, не воспользовавшись велозамком. Задержанный следом за курьером зашел в подъезд и, убедившись, что последний на лифте поднялся на 5 этаж, вышел из подъезда, сел на велосипед и уехал.

В настоящее время велосипед изъят и передан владельцу.

Все собранные материалы проверки переданы в Центральный (Минска) РОСК, где в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.-0-