Минчанин похитил вещи из камеры хранения в торговом центре

12 февраля, Минск /БЕЛТА/. Сотрудники Фрунзенского РУВД Минска задержали мужчину за хищение имущества из камеры хранения одного из торговых центров столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

По оперативной информации, утром 6 февраля работник торгового центра оставила в ячейке для хранения сумку с личными вещами, верхней одеждой и банковскими картами. Завершив рабочий день, женщина обнаружила, что ячейка открыта, а ее вещей нет.

При просмотре записей с камер видеонаблюдения участковому инспектору милиции удалось установить личность причастного к хищению и по горячим следам задержать его. Им оказался 40-летний мужчина, работающий монтажником. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил Br600. Известно, что часть похищенного имущества минчанке вернула супруга подозреваемого. Установлено, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.

Собранные материалы проверки переданы во Фрунзенский (Минска) РОСК Беларуси. Руководству торгового центра вынесено представление об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений.-0-